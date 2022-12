Gaël Monfils annonce son forfait pour la première levée du Grand Chelem 2023

Le Parisien, 36 ans et 6e mondial en novembre 2016, n'a plus joué depuis le 11 août et son abandon au 3e tour du Masters 1000 de Montréal face au Britannique Jack Draper. Depuis lors éloigné des courts, notamment en raison de douleurs au poignet, 'la Monf' a expliqué faire l'impasse sur le rendez-vous de Melbourne afin de bénéficier de la règle du classement protégé. Ce classement protégé permet à un joueur absent pendant six mois au moins de s'inscrire à des tournois auxquels il n'aurait pas droit au regard de son classement réel. Monfils, vainqueur à Adélaïde puis quart-de-finaliste à l'Open d'Australie lors de sa tournée aux antipodes début 2022, va perdre de nombreuses places en début de saison. Monfils, qui estime aborder une saison 2023 "de transition", est déjà tourné vers 2024 et les Jeux Olympiques de Paris, un rendez-vous déjà marqué en lettres capitales dans son agenda. (Belga)