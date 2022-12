Mathieu van der Poel, vainqueur à Anvers: "Je ne dois pas penser uniquement au cyclocross"

"La sensation que j'ai éprouvée n'était certainement pas mauvaise. Je n'étais pas encore à 100% comme ça devrait l'être. Je dois encore progresser de quelques pour cent d'ici Noël, surtout si Wout van Aert s'améliore aussi. Là, je devrai être au top pour le concurrencer. Mon genou ne m'a pas beaucoup gêné. J'ai fait du vélo jusqu'ici spécialement pour avoir un peu de mouvement et je n'ai pas beaucoup souffert pendant la course Je vais devoir mettre encore quelques jours de la glace et ensuite, j'espère que j'en serai quitte." Van der Poel, qui se rend en stage en Espagne, fera l'impasse sur la manche de Coupe du monde de Dublin (11 décembre) mais sera de retour pour celle de Val di Sole une semaine plus tard . "D'une certaine manière, c'est un peu dommage. J'entrais dans mon rythme de cross, mais bon, je ne dois pas penser uniquement au cyclocross. Je veux aussi avoir une bonne base pour les classiques du printemps, car c'est aussi très important pour moi." (Belga)