Quatre arrestations après la découverte de drogue à Berlaar

La police accompagnait des services d'inspection. Outre le speed, les agents sont tombés sur 2,4 kilos de cannabis et des produits dopants. Ils ont également emporté 85 sacs remplis de cigarettes, une fausse carte d'identité et un brouilleur de signaux radio. Quatre individus ont aussi été appréhendés, un Polonais de 33 ans et trois Ukrainiens de 22, 38 et 40 ans. Le premier suspect a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction alors que les trois autres ont pu disposer. La maison a été placée sous scellés. (Belga)