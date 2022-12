Le programme de réanalyse des échantillons des Jeux Olympiques 2012 est terminé

Depuis les Jeux Olympiques d'Athènes 2004, les échantillons des tests antidopage sont stockés après chaque édition des Jeux afin de pouvoir être réanalysés lorsque de nouvelles informations ou des tests et méthodes de détection plus sophistiqués sont disponibles. "Ainsi, les cas découverts et sanctionnés dans le cadre du programme de réanalyse de Londres 2012 concernaient principalement des stéroïdes anabolisants détectés par le nouveau 'test de métabolite à long terme (LTM)', une méthode d'analyse qui n'était pas encore disponible lors de l'analyse initiale des échantillons en 2012", a expliqué l'ITA, à qui ce programme de réanalyse a été confié en 2018, dans un communiqué. Pour les Jeux 2012, 2.727 échantillons ont été à nouveau analysés "sur base de critères de risque". Elles ont permis de découvrir 73 violations antidopage, explique l'ITA. "En conséquence directe des résultats du programme de réanalyse, le CIO a retiré 31 médailles à des athlètes dont il est désormais prouvé qu'ils ont commis une violation des règles antidopage et a réattribué 46 médailles à des vainqueurs subséquents légitimes", selon le communiqué de l'ITA. En ce qui concerne la réattribution des médailles, 22 concerne l'haltérophilie, 18 l'athlétisme, 4 la lutte et 2e le canoë. Les médailles retirées l'ont été dans ces mêmes sport: 18 en haltérophilie, 10 en athlétisme, 2 en lutte et 1 en canoë. (Belga)