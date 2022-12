Les Belges sélectionnés pour le championnat européen des métiers présentés à Namur

Les membres du Team Belgium, des apprentis âgés de 18 à 24 ans, avaient déjà été révélés le 28 novembre dernier. Sous la bannière "Red Bears", ils affronteront les meilleurs Européens dans leur discipline de prédilection, qu'il s'agisse d'art floral, de menuiserie, de mécatronique ou encore de gestion des réseaux IT. La soirée de lundi était aussi l'occasion d'un passage de flambeau symbolique entre les sélectionnés pour le championnat d'Europe et ceux qui se sont illustrés à la "Special Edition" de WorldSkills en 2022. La compétition qui devait avoir lieu à Shangaï avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire en Chine. Elle a donc été remplacée par cette édition spéciale qui s'est déroulée dans 15 pays et 26 villes. A cette occasion, plusieurs membres de l'équipe belge se sont illustrés, avec à la clé quatre médailles d'Excellence sur sept métiers. Parmi les participants de la "Special Edition", certains remettront le couvert lors d'EuroSkills en Pologne. C'est notamment le cas du germanophone John Wiesemes (24 ans), travaillant dans un garage à Malmedy et aligné dans la discipline technologie automobile. Celui-ci s'est vu remettre lundi la médaille du "Best of Nation", récompense offerte par WorldSkills Belgium au compétiteur belge ayant obtenu le meilleur résultat en 2022. (Belga)