Loena Hendrickx en finale à Turin: "l'objectif paraissait si lointain en début de saison"

Pour rivaliser avec la jeune Campinoise, 23 ans, trois Japonaises, une Sud-Coréenne et une Américaine. Loena Hendrickx a patiné en Finlande sur les musiques de Karl Hugo "Heaven" et "Fallen Angel" chutant dans son triple Lutz, ce qui lui a coûté la victoire à Espoo. Mais avec 13 points et les 15 de sa victoire au GP de France à Angers il y a quinze jours, elle se retrouve en finale. "Cet objectif semblait pourtant fort loin en début de saison. Je ne pensais jamais que je pourrais avoir la chance de disputer cette finale. Je suis fière d'y être arrivée", a déclaré la championne de Belgique sur le site de l'ISU, la fédération internationale de patinage. Loena Hendrickx et son staff ont changé la composition musicale désormais en deux morceaux composés spécialement pour elle. "Nous voulions élargir le côté artistique du programme, mettre plus d'accents et de nuances", a justifié l'Anversoise. "La première partie est céleste avec un ange qui lutte avec ses saints. La deuxième partie, "Fallen Angel", a plus d'accents, de puissance et d'émotions. Une musique écrite spécialement pour moi, c'est vraiment unique". Vendredi aura lieu le programme court pour les dames et samedi le programme en musique. Pour Loena Hendrickx, l'occasion est belle d'engranger encore de l'expérience sur la route de Paris 2024. La Japonaise Mai Mihara, qui a devancé la Belge en Finlande, dispose du meilleur score personnel (217,43). Celui de Loena Hendrickx est de 216,34. La championne du monde Kaori Sakamoto. Rinka Watanabe, la Sud-Coréenne Yelim Kim et l'Américaine Isabeau Levito, 15 ans, complètent le plateau. (Belga)