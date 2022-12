Lotto Volley League: Alost désigne son nouveau coach

Alost avait en effet annoncé vendredi se séparer du Portugais Idner Martins arrivé en début de saison. Les résultats moyens enregistrés depuis le début de saison constituaient la raison principale de sa décision. Christophe Achten, 44 ans, sera chargé de redresser la barre. L'accord porte jusqu'à la fin de la saison. Il connaît la maison pour y avoir oeuvré comme assistant de 2011 à 2013 (sous le nom alors d'Asse-Lennik). Achten est aussi passé dans le staff de Dominique Baeyens chez les Red Dragons. Christophe Achten possède une expérience à l'étranger qui l'a mené notamment à Francfort où il oeuvrait la saison dernière. Alost est 7e (et antépénultième) en championnat et craint pour son avenir sur la scène européenne en Coupe Challenge, le 3e niveau européen. Les Alostois reçoivent les Liégeois de Waremme, 6e, mercredi en championnat. Mardi, Alost a été battu 3 sets à 1 à Omonia Nicosie en 8es de finale aller de la Coupe Challenge et devra renverser la vapeur à domicile le 14 décembre face aux Chypriotes pour espérer rejoindre les quarts de finale. (Belga)