Procès des attentats à Bruxelles - Le procès des attentats de Bruxelles s'ouvre ce lundi matin

Mercredi, 36 jurés (12 effectifs et 24 suppléants) ont été retenus. Ce lundi, après un "faux départ" en octobre en raison de l'inadéquation du box des accusés, la cour d'assises s'élancera donc dans le plus long marathon de son histoire, annoncé pour six à neuf mois d'audience. Dans la matinée, la présidente de la cour commencera par identifier chaque partie et donnera quelques explications au sujet de l'organisation des audiences et des règles propres au bon déroulement de celles-ci. Dès mardi, la parole sera donnée aux deux procureurs fédéraux du ministère public pour la lecture, qui devrait prendre trois jours, des 500 pages d'acte d'accusation. La semaine prochaine sera consacrée à la lecture d'éventuels actes de défense. L'interrogatoire des accusés ne devrait commencer, lui, que dans deux semaines. Dix hommes sont accusés. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi, Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)