Un temps sec et même quelques éclaircies pour accueillir le Grand Saint

Un peu de neige ou de la pluie, selon l'altitude, sera encore possible sur l'est du territoire, compliquant la tâche du Grand Saint qui devra ci et là défier les plaques de givre. Au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, du brouillard, parfois dense, pourra par ailleurs se former. En fin de nuit, quelques averses traverseront le pays depuis le littoral. Les minima oscilleront entre ­2 et 6 degrés. Au réveil mardi, la grisaille enveloppera le pays, tandis que les enfants sages découvriront leurs cadeaux et friandises au pied de la cheminée. En cours de journée, des éclaircies parviendront à se développer sur certaines régions. Sur la partie nord-ouest du pays, ces éclaircies devraient même être larges. À l'inverse, le temps restera très nuageux au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse où le brouillard pourrait même s'annoncer tenace, souligne l'IRM. Sur l'ouest du pays, quelques averses pourront encore se développer alors qu'ailleurs, il fera souvent sec. Les maxima atteindront 0 degré en Hautes­ Fagnes et 7 degrés à la mer. (Belga)