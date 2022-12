Armand Marchant a préparé sa nouvelle saison avec Petra Vlhova et Henrik Kristoffersen

"Cela fait plus de six mois que je me prépare pour cette rentrée", a confié Marchant lors d'un point presse mardi. "J'ai fait plusieurs stages en Suisse, dont un avec Petra Vlhova (championne olympique du slalom, ndlr.) à Saas Fee. C'était très agréable d'échanger avec elle et de voir comment elle s'entraîne. Nous avons eu la chance d'avoir de bonnes conditions malgré le manque de neige." Le Liégeois, qui fêtera ses 25 ans le 14 décembre, s'est également entraîné à Kaabdalis en Suède ces dernières semaines où il a participé à deux courses à FIS avec une 29e place dans la première et un abandon dans la seconde. "Ces deux semaines passées en Suède m'ont permis de m'entraîner dans des conditions de Coupe du monde. J'ai pu finaliser les derniers réglages, notamment au niveau du matériel. Je suis maintenant à Zinal en Suisse où j'ai pu m'entraîner avec Henrik Kristoffersen (vainqueur du petit globe du slalom la saison dernière, ndlr.)" Après une blessure à la cheville qui l'a freiné en fin de saison dernière, notamment lors des Jeux Olympiques de Pékin, le skieur belge assure être en pleine possession de ses moyens. "Ma blessure à la cheville est derrière moi et je sens que je suis en forme. J'ai travaillé sur mes fins de manche et je me sens plus frais. C'est un élément qui peut faire la différence par rapport à la saison dernière", a conclu Marchant. (Belga)