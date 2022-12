En novembre, 85,3% des trains sont arrivés à quai avec moins de six minutes de retard

En octobre, ce chiffre s'élevait à 85,2%, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2018, a indiqué Infrabel. En novembre 2021, le taux de ponctualité était de 90,8%. De plus, en novembre, 3.202 trains ont été partiellement ou totalement annulés, soit 3,7% de la totalité des trains. En novembre 2021, ce taux s'élevait à 3,3%, selon le gestionnaire. Les retards sont le plus souvent attribués à la société ferroviaire SNCB (36,8%) ou à des "tiers" (35,1%), notamment des individus se trouvant sur les voies ou des accidents de personnes. De janvier à octobre, le taux de ponctualité des trains était de 90,05% selon les chiffres publiés sur le site de la SNCB. Le taux de 85,3% enregistré pour le mois de novembre pourrait bien faire passer le taux annuel de ponctualité sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018. (Belga)