Grippe aviaire - Grippe aviaire: plus de 22.000 oiseaux de mer retrouvés morts au Pérou

Un précédent bilan du Service national des forêts et de la faune (Serfor) faisait état de la mort de plus de 16.000 oiseaux de mer, il y a une semaine. Le Service national de santé agricole (Senasa) a émis une alerte sanitaire de 180 jours il y a deux semaines après avoir confirmé trois cas de grippe aviaire H5N1 hautement contagieuse chez des pélicans. Le premier foyer de grippe aviaire sur le continent américain a été déclaré au Canada l'an dernier. En janvier, le virus a été détecté aux États-Unis, ce qui a affecté la production de volailles. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a exprimé son inquiétude en raison de la migration saisonnière des oiseaux vers l'Amérique centrale et du Sud. (Belga)