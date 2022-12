Indonésie: un séisme de magnitude 6,2 frappe les îles de Java et Bali

L'épicentre du séisme de ce mardi est situé à 223 kilomètres au sud de la ville de Jember, à l'est de Java. La secousse s'est produite à 13H07 (07H07 HB). D'après le chef du Bureau national de la gestion des séismes et des tsunamis, M. Daryono, le tremblement de terre a été fortement ressenti à Jember et dans la région de Kuta, sur l'île touristique de Bali. Aucun blessé n'était signalé dans l'immédiat et aucune alerte au tsunami n'a été émise. Le 21 novembre dernier, un séisme de magnitude 5,6 survenu à faible profondeur près de Cianjur, dans l'ouest de Java, avait fait au moins 321 morts, détruit de nombreux immeubles et provoqué des glissements de terrain meurtriers. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent. (Belga)