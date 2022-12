La Russie et l'Ukraine s'échangent 60 prisonniers de guerre

"Soixante soldats russes, qui se trouvaient en Ukraine en danger de mort en captivité, ont été libérés d'une zone contrôlée par Kiev", a annoncé mardi le ministère russe de la Défense sur sa chaîne Telegram. "On ne peut plus symbolique. En ce jour des Forces armées, 60 soldats ont été libérés", a de son côté indiqué Andriï Iermak, chef de cabinet de la présidence ukrainienne. Parmi eux figurent 58 hommes et deux femmes de la Garde nationale et des forces frontalières ukrainiennes. La semaine dernière, un autre échange de prisonniers de guerre avait eu lieu. Cinquante prisonniers avaient alors été récupérés par les deux parties. La Russie et l'Ukraine ont procédé à de multiples échanges de prisonniers depuis le début de la guerre en février. Mais les deux camps se sont plusieurs fois aussi mutuellement accusés d'infliger de mauvais traitements aux détenus. Kiev et Moscou ne mènent actuellement des négociations qu'à ce sujet, tous les autres pourparlers étant suspendus. (Belga)