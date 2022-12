Le suspect de la tuerie dans un club LGBT+ du Colorado inculpé pour meurtres

Anderson Lee Aldrich, 22 ans, est en détention depuis la tuerie, qui a également fait au moins 18 blessés. Le suspect, qui, selon ses avocats commis d'office, s'identifie comme non-binaire, a comparu devant le tribunal mardi pour faire face à la longue liste de chefs d'accusation le concernant. Parmi ceux-ci figurent dix chefs d'accusation de meurtre - deux pour chaque victime. Ils sont passibles d'une peine maximale de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Anderson Lee Aldrich doit également répondre de chefs d'accusation pour tentative de meurtre, pour des crimes motivés par la haine et pour des agressions. Le suspect, barbu et corpulent, portait des vêtements de prison et semblait s'être remis des blessures subies lorsque des clients du Club Q l'avaient maîtrisé, mettant fin au carnage. Richard Fierro, qui se trouvait dans le club, a raconté au New York Times avoir attrapé le tireur alors qu'il se dirigeait vers la terrasse, où des clients s'étaient réfugiés. Une fois le suspect au sol, cet ancien militaire avait pris son arme et l'avait frappé à la tête. Des détails ont depuis émergé sur la vie chaotique du suspect, dont les parents étaient toxicomanes et qui a connu une enfance marquée par l'instabilité. (Belga)