Les Yellow Tigers débuteront le 17 août contre la Hongrie à Gand

Les Yellow Tigers affronteront ensuite la Slovénie le 19 août avant de défier l'Ukraine le 21 et la Pologne le 22. Elles termineront cette phase de groupes par un choc face à la Serbie, double championne du monde en titre, le jeudi 24 août. Le tirage au sort de la phase de groupes avait été effectué le 16 novembre. La Belgique, qui accueille le tournoi avec l'Italie, l'Allemagne et l'Estonie, jouera toutes ses rencontres du premier tour à Gand. Les huitièmes (26-28 août) et les quarts de finale (29-30 août) se joueront à Bruxelles et Florence. Bruxelles sera également le théâtre des demi-finales et des finales, les 1er et 3 septembre. Les quatre premiers de chaque groupe avancent en huitièmes de finale. Le groupe de la Belgique croise avec le C, composé de l'Allemagne, de la Grèce, de la Turquie, de la Suède, de l'Azerbaïdjan et de la République tchèque. (Belga)