Mondial 2022 - La fête dégénère dans le centre de Bruxelles, plusieurs arrestations

La fête a débuté dès la fin de la séance de tirs au but qui a vu le Maroc se qualifier pour les quarts de finale. Dès 19h00, le boulevard du Midi a été fermé au trafic, tant vers la porte d'Anderlecht que vers la porte de Hal. Des rassemblements se sont rapidement formés dans les quartiers Lemonnier, Dansaert, Etangs Noirs à Molenbeek et Pavillon à Schaerbeek, a précisé la police. Une chaîne humaine de supporters a longtemps permis d'empêcher la confrontation entre quelques fauteurs de trouble et la police, mais les forces de l'ordre ont finalement dû réagir face aux jets de projectiles du côté de la gare du Midi. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés. A 20h35, un container a été incendié boulevard Poincaré. Une autopompe a éteint les flammes en attendant l'arrivée des pompiers. La police a procédé à des arrestations. Le bilan n'est pas encore connu. (Belga)