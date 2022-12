Ostende s'impose chez le leader du groupe, Galatasaray, et se replace

Privé de Vrenz Bleijenbergh (malade), Jesse Waleson (pied), Servaas Buysschaert (genou) et, toujours de Dusan Djordjevic (pied), Ostende tenait tête aux Turcs dans le premier quart-temps (20-20) et regagnaient les vestiaires avec un retard de six points (39-33). Le champion de Belgique recollait au score dans le troisième quart (61-59). La rencontre restait indécise, Ostende prenant l'avantage 71-72 à 5:40 du terme. Un trois points de Simon Buysse donnait 4 longueurs d'avance (78-82) aux Ostendais à 2:07 de la fin. A 82-82, Keye van der Vuurst de Vries plantait une banderille de derrière l'arc pour redonner un avantage, définitif, à Ostende, qui tenait bon pour l'emporter 85-91. Tre'shawn Thurman a été le meilleur marqueur d'Ostende avec 26 points, Pierre-Antonie Gillet ajoutant 17 unités. Côté turc, Dylan Ennis a mis 21 points. Ostende, 7 points, revient à la hauteur des Israéliens d'Hapoel Holon, qui rencontrent les Polonais du Legia Varsovie (5 points) en soirée. Galatasaray reste en tête du groupe avec 8 points. Ostende terminera cette première phase de groupes, appelée saison régulière, par la réception d'Hapoel Holon le 20 décembre. Les Israéliens avaient remporté l'aller 88-83. Les huit vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour le deuxième tour. Les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront eux un barrage au meilleur des trois matchs (avec avantage du terrain pour les deuxièmes de groupe) pour rejoindre le deuxième tour. Les seize équipes qualifiées seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre vainqueurs disputeront le Final Four pour tenter de succéder aux Espagnols de Tenerife. (Belga)