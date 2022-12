Asile et migration - Le Conseil d'État suspend l'interdiction d'un centre d'accueil à Jabbeke

Frank Casteleyn s'oppose depuis des semaines à l'arrivée d'un centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile. Selon le bourgmestre, le site où seraient accueillis les demandeurs d'asile est peut-être contaminé par des PFAS, car la protection civile et les pompiers y ont autrefois organisé des exercices avec de la mousse anti-incendie. Dans ce contexte, il a interdit l'accueil des demandeurs d'asile pour une période de trois mois. La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V), une collègue de parti de M. Casteleyn, s'est tournée vers le Conseil d'État, aux côtés de Fedasil. La décision du bourgmestre de Jabbeke a été suspendue en extrême urgence. "Le Conseil d'État estime, de prime abord, que le bourgmestre de Jabbeke a considéré, à tort, qu'il est nécessaire, pour des raisons de sécurité et de santé publiques, d'interdire l'organisation d'un accueil d'urgence pendant trois mois", a indiqué la haute instance, dans un communiqué. Selon le Conseil d'État, l'interdiction temporaire était dictée par l'absence d'un "plan clair" garantissant que les enfants ne pourraient pas accéder aux zones de terre du site et que les surfaces revêtues seront nettoyées chaque semaine, alors que la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration semble s'être engagée à le faire. (Belga)