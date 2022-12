ATP Adélaïde - Djokovic entamera sa campagne d'Australie à Adélaïde, où un solide plateau l'attend

Avant l'Open d'Australie, prévu du 16 au 29 janvier, Djokovic participera à un tournoi qui dispose d'une solide affiche avec les présences de Felix Auger-Aliassime (ATP 6), Daniil Medvedev (ATP 7) et Andrey Rublev (ATP 8) ainsi que le double lauréat de Wimbledon Andy Murray. Les jeunes Holger Rune, Jannik Sinner et Denis Shapovalov, respectivement 11e, 15 et 18e au classement ATP, seront aussi de la partie. Djokovic avait raté la dernière édition de l'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hypermédiatisée. Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été finalement expulsé juste avant le début du tournoi après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Il avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans. Mais depuis, l'obligation vaccinale a été levée en Australie et le Serbe a obtenu son visa. Son interdiction d'entrée sur le territoire a été levée par la même occasion, en novembre. Le rendez-vous d'Adélaïde propose aussi un tournoi WTA, où seront présentes quatre des dix meilleures joueuses du monde avec la Tunisienne Ons Jabeur (2e), la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) ainsi que les Russes Daria Kasatkina (8e) et Veronika Kudermetova (9e). Côté belge, David Goffin et Elise Mertens disputeront la toute nouvelle United Cup, compétition par équipes nationales mixtes prévue du 29 décembre au 8 janvier. La Belgique est tombée dans le groupe A, joué à Perth, en compagnie de la Grèce et de la Bulgarie. (Belga)