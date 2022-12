Eden Hazard quitte les Diables Rouges - Kompany rend hommage à Hazard et Martinez: "Deux personnes incroyables"

L'ancien pilier de la défense des Diables Rouges a remercié Hazard et aussi Roberto Martinez, qui a annoncé son départ en tant que sélectionneur après l'élimination au premier tour de la Coupe du monde, pour "tous les merveilleux souvenirs". "Cela a été un honneur de faire partie de ce chapitre." Pour Kompany, Hazard et Martinez sont "deux personnes réellement incroyables". Kompany a conclu son hommage avec un message d'espoir: "Je suis persuadé qu'il y a encore plein de pages à écrire." Eden Hazard a annoncé mercredi qu'il met un terme à sa carrière internationale après 126 rencontres et 33 buts avec les Diables Rouges (Belga)