Fenerbahçe, avec Emma Meesseman, vient à bout de l'USK Prague en prolongation

Le score était de 69-69 à la fin du temps règlementaire. En prolongation, Meesseman a réussi un trois points pour permettre à son équipe de prendre le large (78-72). La Belgian Cat a joué 37 minutes et 40 secondes, inscrivant 9 points, délivrant 6 passes et prenant 6 rebonds. Fenerbahçe s'offre un troisième succès en cinq rencontres et, avec 8 points, prend provisoirement la tête du groupe A avec 8 points, à égalité avec son adversaire du jour. Dans ce même groupe, Virtus Bologne (7 points) s'est imposé 63-79 à l'Olympiacos (5 points). Polkowice et Valence, deux équipes qui comptent également 7 points s'affronteront en soirée, tout comme Bourges (6 points) et Szekszard (6 points). A l'issue de cette phase de groupes, appelée saison régulière, les quatre premières équipes des deux poules se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)