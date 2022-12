L'avenir de l'humanité questionné à travers une expo inédite au Prehistomuseum de Flémalle

Les êtres humains qui sont, à partir de -9.500, passés progressivement à la sédentarité, à l'agriculture et à l'élevage allaient marquer le monde, aujourd'hui confronté à des problèmes environnementaux majeurs. Et si, comme eux, nous changions notre mode de vie ? C'est là le message central de cette exposition, conçue par le Musée des Confluences de Lyon - où elle a attiré 286.312 visiteurs - et l'Institut national français de recherches archéologiques préventives (Inrap). "La Terre en héritage: du Néolithique à nous" se décline en cinq actes, d'un état des lieux sur les limites planétaires actuelles jusqu'à une réflexion individuelle sur le bonheur, en passant par une présentation de la révolution néolithique. L'exposition accueille au total plus de 70 pièces archéologiques venant de 11 musées et sites prestigieux. Certaines pièces sont d'exception, comme une roue qui provient de Berne, un collier en or issu de la collection des Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles et découvert au Luxembourg, une statue-menhir masculine de Lacoste, témoin d'une société guerrière et hiérarchisée en provenance de la collection du Musée Fenaille, ou encore un collier en variscite (pierre précieuse) issu des collections du Musée d'Histoire de Sabadell en Espagne. L'événement est accessible en français, anglais et néerlandais. Il est également adapté à tous, notamment les dyslexiques, grâce au "sketchnoting", une technique qui mêle écrit et dessin sur les panneaux afin de faciliter la compréhension. (Belga)