Les occupants d'un immeuble évacués à Welkenraedt en raison d'un risque d'effondrement

Suite à des travaux, une partie de la structure d'un bâtiment, situé sur la place des Combattants, a été endommagée. La bâtisse est constituée de huit appartements, dont trois inoccupés et d'un rez-de-chaussée commercial, indiquent les services de secours. Des ingénieurs spécialisés ont été consultés et en accord avec le bourgmestre présent sur place, il a été décidé d'évacuer l'immeuble et de fermer la route à hauteur du bâtiment concerné. Une déviation est mise en place. Le CPAS se charge de reloger les occupants qui ne pourront pas être accueillis par des proches ou des membres de leur famille. (Belga)