Mondial 2022 - La rencontre entre le Maroc et l'Espagne fait mieux que les Diables Rouges sur Auvio

La chaîne francophone de service public a confirmé que ce nombre correspondait à un nouveau record absolu pour Auvio. Le précédent était détenu par le duel entre la Belgique et la Croatie du 1er décembre dernier. A l'époque, 534.000 retransmissions en direct avaient été comptabilisées. Depuis le début du Mondial qatari, Auvio a enregistré un total de neuf millions de diffusions en live sur le premier tour et les huitièmes de finale. "Le développement des différentes plateformes ces dernières années a transformé le paysage audiovisuel et les manières de regarder les programmes. Les audiences d'Auvio pendant ce début de Coupe du monde en sont la preuve", a souligné la RTBF. (Belga)