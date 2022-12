Rock Werchter - Rock Werchter ajoute 24 noms à sa programmation

Les nouveaux noms annoncés pour le premier jour du festival sont Sam Fender, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, The 1975 et Aurora. Des artistes tels que The Black Keys, Tamino, Cavetown, The HU, slowthai, The Interrupters et Wardruna seront quant à eux présents le vendredi 30 juin. Le samedi 1er juillet, le Rock Werchter verra se produire d'autres artistes tels que Adekunle Gold, Dean Lewis, Sigur Rós, Xavier Rudd, Paolo Nutini et Machine Gun Kelly. Enfin, Lovejoy, Pip Millett, Amenra, Puscifer, Gabriels, Jacob Collier et The Lumineers se sont rajoutés à la liste des noms qui presteront lors de la dernière journée du festival? le dimanche 2 juillet. C'est déjà la quatrième fois en sept jours que les organisateurs annoncent de nouveaux noms. Les têtes d'affiches annoncées précédemment ne sont autres que Stromae, Editors, Red Hot Chili Peppers, Muse, Oscar and the Wolf, Arctic Monkeys et Queens of the Stone Age. Les tickets pour sont déjà en vente sur le site ticketmaster.be. (Belga)