TC Neufchâteau - Un père de famille condamné à 10 ans de prison pour le viol de ses filles

Les faits qu'on lui reproche d'avoir commis à l'encontre de ses deux filles remonteraient à sa sortie de prison en 2014, bien que les enfants évoquent des viols et attouchements commis plusieurs années auparavant, alors qu'elles n'avaient que 6 ou 7 ans. Leur père les aurait agressées sexuellement au domicile familial, mais aussi à bord d'un mobile-home. Leur mère a déposé plainte en juillet 2020 après avoir recueilli les confidences de l'une de ses filles. Quelques mois plus tard, la sœur aînée a elle aussi révélé avoir subi des sévices de la part de son père. Lequel a également abusé de deux autres fillettes, sa propre filleule et la sœur de cette dernière. L'intéressé n'a cessé de nier les faits qui lui étaient reprochés, évoquant un coup monté de la mère pour obtenir le divorce, reprochant aux services sociaux d'avoir bourré le crâne de ses enfants avec ses antécédents. Mardi, le tribunal a déclaré l'ensemble des préventions établies. Outre les faits de mœurs, le quadragénaire devait aussi répondre de traitements dégradants à l'encontre de son fils, comme l'avoir attaché à un radiateur avec des colliers de serrage. Le tribunal a prononcé une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre du prévenu et ordonné son arrestation immédiate. (Belga)