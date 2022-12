Euroligue féminine - Malines, battu à domicile par Basket Landes, concède une 4e défaite

Les Kangoeroes prenaient le meilleur départ (22-15), mais voyaient les Françaises revenir à égalité (37-37) dans le deuxième quart-temps. Le troisième quart-temps tournait à l'avantage de Landes (53-56). Malines reprenait un moment l'avantage dans le dernier quart, après un trois points d'Eva Van Gils (67-66). Céline Dumerc replaçait Landes aux commandes, également d'une banderille de derrière l'arc (69-71). Cette fois, les Françaises ne lâchaient plus leur avantage et signaient leur premier succès dans cette campagne (71-76). Ziomara Morrison a terminé avec 21 points et 10 rebonds pour Malines. En face, quatre joueuses de Landes ont mis plus de dix points, Regan Magarity se montrant la plus prolifique avec 15 unités. Dans ce groupe, les Italiennes de Schio ont battu 76-72 les Turques de Mersin. Kim Mestdagh a joué 20:40 pour Schio, terminant avec 3 points, 3 rebonds et 1 assist. Schio (9 points) partage la tête du groupe avec Salamanque. Gérone et Sopron suivent avec 8 points, devant Mersin et DVTK Miskolc (7). Malines et Landes affichent le même bilan, une victoire et quatre défaites, et, avec 6 unités, occupent les deux dernières places du groupe. A l'issue de cette phase de groupes, appelée saison régulière, les quatre premières équipes des deux poules se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)