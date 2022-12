Grèce: deux Afghans libérés en appel après leur condamnation pour trafic de migrants

La cour a acquitté Akif Razuli, 25 ans, et a réduit la peine d'Amir Zahiri, 27 ans, à huit ans de prison, selon une source judiciaire. Compte tenu de "son bon comportement" et du fait qu'il a purgé une peine de prison depuis mars 2020, il sera libéré dans les prochains jours, comme Akif Razuli qui est sorti jeudi de la prison après son acquittement, selon cette source. Les deux Afghans avaient fui leur pays en raison des persécutions des talibans, selon leurs témoignages. Ils avaient embarqué sur un bateau en Turquie en mars 2020 à destination de la Grèce mais le passeur qui les accompagnait avait abandonné l'embarcation au large de Lesbos en mer Egée, l'une de principales portes d'entrée des migrants en Europe. Amir Zahiri qui se trouvait sur ce bateau avec ses deux enfants et sa femme, aurait tenté de conduire le bateau à la côte, c'est pourquoi il avait été reconnu coupable par la cour de Lesbos. La condamnation à une peine de 50 ans en première instance avait mobilisé des ONG de défense des droits humains et des eurodéputés dont certains étaient présents jeudi au procès. Les avocats de la défense ont déploré "les ambiguïtés de l'acte d'accusation" et surtout l'absence du principal témoin d'accusation, un garde-côte grec. (Belga)