Six Jours de Rotterdam - Havik et Terpstra restent en tête devant De Vylder et Hesters

Le duo néerlandais totalise 162 points. Lindsay De Vylder et Jules Hesters suivent avec 130 points. L'Italien Elia Viviani et le Néerlandais Vincent Hoppezak occupent la troisième place avec 126 points. Ces trois duos se trouvent dans le même tour. Tuur Dens, associé au Français Louis Pijourlet, occupe la 10e position avec 50 points et 9 tours de retard sur les leaders. Milan Van den Haute et le Suisse Lukas Rüegg sont 12es et avant-derniers avec 14 points et 13 tours de retard. Terpstra, 38 ans, dispute à Rotterdam la dernière épreuve de sa carrière professionnelle. Havik a remporté le titre de la course aux points lors des Mondiaux en France cette année. Havik, associé à Wim Stroetinga, avait gagné en 2020 la dernière édition des Six Jours de Rotterdam, qui avaient ensuite été annulés en raison du coronavirus. (Belga)