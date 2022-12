Washington salue "la stabilité démocratique" au Pérou et félicite la nouvelle présidente

"Nous saluons les institutions péruviennes et les autorités civiles pour avoir garanti la stabilité démocratique et nous continuerons de soutenir le Pérou et son gouvernement d'union que la présidente Boluarte a promis de former", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. "Les Etats-Unis réprouvent catégoriquement toute action au Pérou pour saper l'ordre démocratique et aller contre les engagements établis dans la charte démocratique interaméricaine visant à respecter les valeurs démocratiques, les droits humains et l'Etat de droit", a-t-il poursuivi. Washington avait condamné mercredi la tentative de dissolution du Parlement péruvien du président Pedro Castillo, dont les parlementaires ont voté peu après, à une large majorité, la destitution. (Belga)