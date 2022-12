Florent Claude et Thierry Langer respectivement 17e et 87e du sprint 10 km d'Hochfilzen

Claude, qui n'a pas commis la moindre faute au tir, a terminé à la 17e place à 1:41.7 de Boe tandis que Langer, auteur de 3 fautes au tir et victime d'une chute en début de course, a échoué à la 87e place à 3:58.1 du Norvégien qui s'est imposé en 23:04.0 Champion olympique du sprint et du départ groupé, Boe a devancé le Français Émilien Jacquelin de 43.0 secondes et son compatriote Sturla Holm Laegreid de 46.9 secondes pour décrocher son 58e succès en Coupe du monde, son 3e cette saison après le sprint et la poursuite de Kontiolahti. Au classement général de la Coupe du monde, Boe reste en tête avec 299 points devant Laegreid, 2e avec 250 points, et Jacquelin, 3e avec 193 points. Florent Claude passe lui 22e avec 66 points, Thierry Langer est 43e avec 20 points. Samedi, la poursuite 10 km dames et le relais 4x7,5 km messieurs sont au programme à Hochfilzen avant le relais 4x6 km dames et la poursuite 12,5 km messieurs dimanche. (Belga)