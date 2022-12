Louis van Gaal devient le deuxième entraîneur à avoir coaché le plus souvent les Pays-Bas

Le bilan de van Gaal, 71 ans, avant cette rencontre est de 40 victoires, 18 partages et 4 défaites. Le record est la propriété de l'Anglais Bob Glendenning qui a occupé la fonction entre 1923 et 1940 et dirigé l'équipe nationale batave à 87 reprises. Van Gaal quittera son poste à l'issue de la Coupe du monde et sera remplacé par Ronald Koeman. L'ancien joueur de l'Antwerp peut donc espérer porter son total à 65 rencontres au maximum. (Belga)