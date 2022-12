United Cup - Kirsten Flipkens sera la capitaine de la Belgique lors de la nouvelle compétition

Flipkens, qui a pris sa retraite en simple et évolue désormais uniquement en double, est également inscrite comme joueuse pour ce tournoi. Elle possèdera donc une double casquette. L'Australienne Samantha Stosur, le Bulgare Grigor Dimitrov, le Suisse Stan Wawrinka, le Kazakh Alexander Bublik ou encore le Français Edouard Roger-Vasselin seront également des "capitaines joueurs/joueuses" durant ce tournoi, selon la liste publiée par la United Cup. La liste des capitaines comprend aussi d'anciennes gloires du tennis, comme la Polonaise Agnieszka Radwanska (ex-N.2 mondiale), la Croate Iva Majoli (lauréate de Roland-Garros 1997), le Britannique (ex-N.4 mondial) ou encore l'Australien Lleyton Hewitt (vainqueur de l'US Open 2001 et de Wimbledon 2002), qui partagera le capitanat de l'Australie avec Stosur. La Belgique a été versée dans le groupe A, qui se jouera à Perth, avec la Grèce et la Bulgarie. Dix-huit nations participeront à cette première édition. Le vainqueur de chacun des six groupes avancera à la phase finale. Chaque rencontre comprendra deux simples messieurs, deux simples dames et un double mixte. (Belga)