Accident mortel en début de soirée à Mouscron

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, à 19h00, qu'un grave accident de la route s'était produit le long du boulevard des Alliés à la limite des communes de Dottignies et de Mouscron. Un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, un véhicule de commandement, une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur place. L'accident, qui s'est déroulé peu avant la bretelle d'accès à l'autoroute A17 en direction de Tournai, a impliqué deux véhicules. Un des véhicules a terminé sa course contre un poteau électrique. A l'arrivée des urgentistes, un des deux occupants était déjà décédé. Une seconde personne a été blessée et admise au centre des urgences du Centre hospitalier de Mouscron. On ignore pour l'instant les circonstances précises de ce drame de la route. Une enquête a été ouverte par la police de Mouscron. (Belga)