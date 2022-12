Coupe du monde de shorttrack - Stijn Desmet termine 2e de la finale A sur 1.500m à Almaty

Desmet a signé un chrono de 2:13.675 pour prendre la 2e place derrière le Sud-Coréen Hwan Kyung Hong, vainqueur en 2:13.570 et devant un autre Sud-Coréen Sung Tae Kim, 3e en 2:13.778. Chez les dames, Hanne Desmet, la soeur de Stijn, a elle écopé d'une pénalité dans la finale A sur 1.000m, distance où elle avait remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. La victoire est revenue à la Canadienne Courtney Sarault en 1:32.671 devant la Sud-Coréenne Hee Suk Shim (1:32.770) et l'Américaine Corinne Stoddard (1:33.025). Le relais mixte, avec Stijn et Hanne Desmet, Ward Petré et Tineke den Dulk, a lui décroché la 3e place en finale du 2.000m avec un chrono de 2:40.783 derrière la Corée du Sud (2:40.301) et la Chine (2:40.335). (Belga)