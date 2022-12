Grand Prix de patinage artistique - Loena Hendrickx 3e de la finale du Grand Prix à Turin après le programme court

Seule patineuse européenne parmi les six finalistes, une première pour la Belgique, Loena Hendrickx, 2e du trophée NHK en Finlande et victorieuse à Angers pour son premier Grand Prix, a reçu une note de 74.24. La vice-championne du monde n'a été devancée que par la Japonaise Kaori Sakamoto, championne du monde en titre et médaillée de bronze aux Jeux d'Hiver de Pékin, qui a été récompensée par un 75.86 pour sa meilleure note de la saison, et par une autre Japonaise Mai Mihara, qui avait devancé la Campinoise de 23 ans en Finlande, 2e (74.58) avec un record personnel. "La combinaison des deux triples sauts aurait pu être meilleure. Je l'ai toujours réussie cette saison mais cette fois, c'était un peu moins bon. Je suis quand même contente de l'avoir abordé de cette façon, car cela me permet de m'améliorer. Je sais que je dois travailler là-dessus", a réagi Hendrickx après sa prestation. La 3e Japonaise en lice, Rinka Watanabe, 20 ans, victorieuse de Skate Canada et du Trophée de Lombardie cette saison, 10e aux championnats du monde junior, a été notée à 72.58 (record personnel) et est 4e grâce notamment à un triple axel dans sa prestation. L'Américaine Isabeau Levito, 15 ans à peine, est 5e (69.26) et la Sud-Coréenne Yelim Kim, 6e, ferme la marche avec 61.55. Samedi (21h00) aura lieu le programme en musique. Pour Loena Hendrickx, l'occasion est belle quoiqu'il arrive d'engranger encore de l'expérience sur la route des Jeux Olympiques de Milan et Cortina 2026. (Belga)