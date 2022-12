Isaac Kimeli ambitieux à la veille des Championnats d'Europe: "Je cours pour le podium"

L'année dernière à Dublin, en Irlande, Kimeli n'a pas réussi à faire mieux qu'une neuvième place. "J'ai laissé le groupe de tête se détacher au moment où je me suis laissé endormir par le rythme", a-t-il confié. "Cette année, je veux être plus attentif et me placer au bon moment. Je veux également choisir une bonne position, car lorsque vous êtes derrière quelqu'un sur ce parcours, vous êtes obligé de ralentir." Dimanche, Kimeli tentera de faire au moins aussi bien qu'en 2018, lorsqu'il s'est emparé de la médaille d'argent à Tilburg, aux Pays-Bas. "Cette année, je vais à nouveau courir pour le podium. La forme est très bonne. Les choses dépendront de quelques pourcentages, mais je veux tenter ma chance. Me battre et donner le maximum pour le podium, c'est mon ambition". La piste turinoise est relativement complexe, avec une longue pente raide qui attend les coureurs à chaque tour. "C'est difficile et ça rappelle le Championnat de Belgique à Bruxelles, mais je pense que je peux faire quelque chose. L'année dernière à Dublin, il y avait tout le temps des parties plus basses et des parties plus raides, ce qui n'est pas mon truc. Ici, il y a une longue boucle plate". Au classement par nations, les chances de podium pour les coureurs belges sont plus grandes qu'en individuel, selon Kimeli. "Notre équipe est très forte. Nous devons toujours viser une médaille. Michael Somers et moi pouvons courir pour le top cinq, alors que John Heymans et Robin Hendrix peuvent faire bonne figure", a conclu Kimeli. (Belga)