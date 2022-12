La Flandre prête à collaborer à la construction de deux nouvelles centrales aux Pays-Bas

"Même si l'on part du principe que la Flandre n'est pas compétente en matière de production d'énergie, il n'y a en fait aucun obstacle à une collaboration avec le gouvernement néerlandais. L'agence flamande de l'énergie et du climat a investi ces dernières années plus de 1,5 milliard d'euros dans le renouvelable, la rénovation et les réseaux de chaleur. Un investissement dans le nucléaire via les Pays-Bas est également possible", souligne la ministre. "Au vu des inquiétudes quant à l'approvisionnement en Belgique et du choix du gouvernement néerlandais d'un lieu proche de la frontière (Borssele, ndlr), nous allons entamer des discussions sur une collaboration et/ou une participation au projet nucléaire des Pays-Bas. Si on peut de cette manière assurer l'approvisionnement de la Flandre, on ne doit pas hésiter", poursuit Mme Demir. Une première rencontre sur le dossier devrait avoir lieu fin janvier. De son côté, le ministre néerlandais a indiqué à l'agence ANP que la collaboration n'était "pas exclue" mais qu'il était encore prématuré d'en parler. Le gouvernement est favorable à deux nouvelles centrales, mais des questions de financement, notamment, sont encore à trancher. (Belga)