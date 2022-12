Lisa Rooms espère "terminer dans le top 20" pour son premier Euro chez les seniors

Samedi, Lisa Rooms, 26 ans, a déjà pu analyser le parcours de ces championnats d'Europe. "Je savais qu'il avait une colline sur le parcours, mais elle est plus dure que ce que je pensais. La gestion des efforts sera très importante en vue de la fin de course". Présente aux côtés d'Eline Dalemans et Hanne Verbruggen, Rooms participe à Turin à son premier Euro chez les seniors après avoir pris part à de plusieurs championnats d'Europe dans les catégories de jeunes. "Je me sens vieille d'un coup", a-t-elle souri. "Il y a quelques années, j'observais comment les seniors se préparaient pour une course et, maintenant, j'en suis moi-même une. J'ai hâte." En ce qui concerne ses ambitions, Rooms reste mesurée. "Je vais tout donner et je verrai bien. J'espère terminer dans le top 20 mais c'est très difficile à évaluer. Vous pouvez comparer autant de chronos que vous voulez, ce n'est pas pareil en cross. C'est difficile de donner une place spécifique pour mon premier Euro chez les seniors. Je pourrai mieux évaluer cela l'année prochaine", a conclu Rooms. (Belga)