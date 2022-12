Mondial 2022 - Victoire du Maroc: l'ambiance tourne à l'aigre dans le centre de Bruxelles

De premières confrontations se sont ainsi produites entre des supporters et la police. Des gaz lacrymogènes ont également été tirés sur la Petite ceinture pour disperser la foule. Des émeutiers ont provoqué des dégâts ici et là. Face à ces violences, la police de Bruxelles s'est déployée en masse pour repousser vers le boulevard Poincaré les fauteurs de troubles présents jusque-là sur les boulevards Lemonnier et du Midi. Des habitants du quartier, qui avaient formé plus tôt dans la soirée une chaîne humaine pour éviter tout affrontement, ont alors invité les jeunes à rentrer chez eux. Vers 20h00, le calme semblait être revenu mais la police restait présente en nombre pour parer tout éventuel nouveau dérapage. (Belga)