Intercontinental GT Challenge - Abandon pour Gilles Magnus aux 12 Heures d'Abou Dhabi, Tom Boonen 5e de sa catégorie

Engagé avec l'équipe française Saintéloc en compagnie du Français Simon Gachet et du Suisse Lucas Légeret, Gilles Magnus était le seul pilote belge en mesure de revendiquer la gagne dans la dernière course internationale d'envergure de l'année. Le trio a longtemps tenu son rang aux avant-postes et a même pointé en tête aux alentours de la mi-course. Mais un problème mécanique survenu dans l'avant-dernière heure a mis un terme à leur épreuve. Deuxième belge engagé, l'ancien champion du monde cycliste Tom Boonen (Porsche) a terminé à la 16e position au classement général, sur 34 partants, et 5e de sa catégorie GT3 A, réservée aux pilotes non-professionnels. Il était accompagné des Néerlandais Nico Pronk, Stephane Kox et Peter Kox. Ferrari a réalisé le doublé au classement général, la victoire étant revenue à l'équipage Antonio Fuoco/James Calado/Alessandro Pier Guidi (Ita/G-B/Ita). (Belga)