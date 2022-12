Invasion de l'Ukraine - L'Estonie plaide pour davantage de livraisons d'armes à l'Ukraine

L'Estonie, un des plus petits pays membres de l'UE, livrait déjà des armes à Kiev avant même l'invasion russe le 23 février passé. Selon les statistiques de l'Institut allemand Kiel pour l'économie, ce pays frontalier de la Russie a soutenu l'Ukraine plus que tout autre pays au monde en termes de proportion de produit intérieur brut dédié à cet effet. En matière de livraison d'armes, dans les statistiques en chiffres absolus, l'Estonie se place aussi avant de grandes économies européennes comme l'Italie ou l'Espagne. Mme Kallas insiste sur le fait que les armes ne servent pas uniquement l'Ukraine. "Il ne s'agit pas que de la souveraineté et de la liberté d'un pays d'Europe, mais aussi de la sécurité de toute l'Europe", pointe la dirigeante balte. (Belga)