L'ancien coureur français Walter Beneteau, 50 ans, retrouvé mort en Indonésie

"C est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Beneteau à l'âge de 50 ans", a communiqué l'UNCP. Professionnel entre 2000 et 2006, Walter Beneteau a roulé pour Jean-René Bernaudeau lorsque celui-ci était directeur technique dans les équipes Bonjour (2000-2002), Brioches La Boulangère (2003-2004) et Bouygues Telecom (2005-2006). Vainqueur des Boucles de l'Aulne en 2000 et 2003, Walter Beneteau a pris le départ du Tour de France à sept reprises entre 2000 et 2006 (Belga)