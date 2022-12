Les Indoor Red Lions battent les Tchèques 9-7 pour terminer 5e de l'Euro Indoor d'Hockey

Dans leur match de classement pour cette 5e place, les joueurs de Maxime Bergez, réduits à 8 après la suspension de Tom Degroote (rouge samedi contre la Suisse) et la blessure de leur capitaine Max Plennevaux (entorse de la cheville), ont pu compter sur un nouvel exploit de Philippe Simar, auteur de sept buts, dimanche. Mallory Magnant et Dylan Englebert ont été les autres buteurs belges. Avec 20 goals en 6 matches, le Bruxellois devrait terminer en tête du classement des buteurs. Son plus proche poursuivant, l'Autrichien Michaël Korper, compte 14 buts, mais doit encore jouer la finale (14h00) contre l'Allemagne, tenante du titre. La petite finale pour le bronze, que visaient les Belges, oppose elle les Pays-Bas à la Suisse. Le tournoi ne s'est déroulé qu'avec 6 pays, la Russie et le Bélarus ayant été exclu de la compétition. Le prochain rendez-vous des Indoor Red Lions sera la Coupe du monde en salle, du 5 au 11 février à Pretoria, en Afrique du Sud, où les Indoor Red Panthers seront également engagées. (Belga)