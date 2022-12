Marc Tarabella convoqué par la Commission de vigilance du PS

Une perquisition a eu lieu samedi soir vers 20h00 au domicile d'un second député européen, au lendemain de la perquisition chez la vice-présidente Eva Kaili, a indiqué le parquet fédéral dimanche midi dans un communiqué, sans mentionner de nom. Il s'agit du député européen PS Marc Tarabella, selon une information du Soir et de Knack confirmée à l'agence Belga par l'intéressé. "La justice fait son travail d'information et d'enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n'ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire", a alors commenté le député. Quatre individus ont été placés sous mandat d'arrêt dimanche - dont Eva Kaili, selon une source judiciaire de l'AFP - par le juge d'instruction bruxellois qui dirige l'enquête. Ils sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Deux personnes ont été libérées par le juge, ajoute le parquet fédéral, qui n'a mentionné aucun nom. Celui-ci enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au sein du Parlement européen. (Belga)