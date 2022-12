NBA - Golden State écarte Boston dans un remake des finales de la saison dernière

Pour les retrouvailles entre Warriors et Celtics, les 'Splash Brothers' Stephen Curry et Klay Thompson ont marqué la rencontre de leur empreinte en inscrivant respectivement 32 et 34 points pour offrir la victoire aux Californiens et répondre aux 31 points de Jaylen Brown. Grâce à cette victoire, Golden State remonte à la 8e place de la conférence Ouest, juste derrière les Los Angeles Clippers, vainqueurs 107-114 à Washington, et Portland, qui a battu Minnesota (124-118). En haut de tableau, Denver a consolidé sa 3e place en battant Utah, qui chute au 9e rang (115-110). Battu pour la 6e fois de la saison en 27 rencontres, Boston conserve cependant la première place de la conférence Est devant Milwaukee et Cleveland, qui a pris le dessus sur Oklahoma City (110-102). Derrière le trio de tête, Brooklyn a assuré sa 4e place en battant Indiana (133-136). Plus bas dans le classement, Miami, 10e, a été surpris par San Antonio (111-115) et Chicago, 11e, a facilement écarté Dallas (144-115). (Belga)