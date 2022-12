Niki Terpstra, au crépuscule de sa carrière, s'impose aux côtés de Yoeri Havik

(Belga) Les Néerlandais Niki Terpstra et Yoeri Havik ont remporté la 39e édition des Six Jours de Rotterdam de cyclisme sur piste à l'issue de la sixième et dernière journée, dimanche à l'Ahoy. Pour sa dernière course comme professionnel, Terpstra a enlevé le traditionnel rendez-vous néerlandais pour la cinquième fois.