Près de 90 interpellations à Anvers après la victoire du Maroc

La fête s'est globalement déroulée sans encombres, mais un petit groupe a envenimé la situation en fin de soirée, précisent les forces de l'ordre. Un commissariat a ainsi été la cible de jets de pierres, et deux fenêtres ont été brisées. La police est intervenue avec une autopompe et a appréhendé une dizaine de jeunes. Sur la Turnhoutsebaan, des véhicules ont été visés par des engins pyrotechniques. Les agents ont à cet endroit interpellé une septantaine de fauteurs de trouble. Une personne a fait l'objet d'une arrestation judiciaire pour avoir fait exploser une poubelle à l'aide d'un feu d'artifice. Enfin, six procès-verbaux ont été dressés et deux véhicules ont été saisis pour des comportements dangereux au volant. Un fêtard a été blessé à la main par l'explosion d'un feu d'artifice. (Belga)