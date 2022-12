La Belgian Cat Serena-Lynn Geldof prolonge déjà pour une saison son contrat avec Saragosse

Serena-Lynn Geldof, 25 ans, 1m96, est arrivé en début de saison à Saragosse en provenance de Campus Promete. C'est sa troisième saison dans le championnat espagnol. Elle affiche depuis le début de saison une moyenne de 7,9 points et 4,5 rebonds en 21 minutes de jeu par match. "Son travail quotidien lui permet de progresser dans son répertoire offensif, où elle offre de nouvelles facettes dans son jeu, et de contribuer de manière importante dans le travail défensif de Carlos Cantero (le coach de l'équipe, ndlr)", a commenté le communiqué de Saragosse, 4e du championnat d'Espagne après 11 journées. Saragosse, qualifié déjà pour le tour suivant, est aussi en tête de sa poule en EuroCoupe FIBA avec 5 victoires en 5 rencontres dans le groupe de Castors Braine que les Espagnoles ont battu à deux reprises (67-81 et 73-69). (Belga)